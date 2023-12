Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Dienstagvormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 128,22 EUR.

Die Airbnb-Aktie notierte um 21:39 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 128,22 EUR. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 127,30 EUR ein. Mit einem Wert von 129,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.002 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 140,62 EUR. 9,67 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (77,20 EUR). Mit einem Kursverlust von 39,79 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.397,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.884,41 USD umgesetzt.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

