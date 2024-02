Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 149,68 USD zu.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 149,68 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 111 Airbnb-Aktien.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,24 USD. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 5,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Airbnb gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2.218,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 1.902,00 USD umsetzen können.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,32 USD fest.

