Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Mit einem Wert von 137,78 EUR bewegte sich die Airbnb-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 137,78 EUR zeigte sich die Airbnb-Aktie im Tradegate-Handel um 08:40 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 139,14 EUR. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 136,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 219 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,47 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 95,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 30,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 13.02.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.218,00 USD – ein Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.902,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,32 USD je Aktie aus.

