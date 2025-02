Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Airbnb

So entwickelt sich Airbnb

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 143,00 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 143,00 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 142,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.656 Airbnb-Aktien.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 18,94 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,48 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

