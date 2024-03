Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 166,24 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 166,24 USD. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 166,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 169,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 282.190 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 2,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 103,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 37,62 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.218,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.902,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,34 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochmittag zu

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell