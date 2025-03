Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Airbnb

So bewegt sich Airbnb

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 126,65 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 126,65 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,43 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,28 USD. Bisher wurden heute 328.498 Airbnb-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 169,11 USD erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 110,40 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 12,83 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 13.02.2025. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,48 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag