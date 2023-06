Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Vormittag schwächer

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 112,64 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 0,3 Prozent auf 112,64 EUR. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 112,52 EUR. Bei 112,52 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 319 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 135,34 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 16,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 45,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 1.818,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.508,94 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,48 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 3,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie stürzt zweistellig ab: Airbnb verfehlt die Gewinnerwartungen

Ausblick: Airbnb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie tiefer: Airbnb will Einzelzimmer stärker in den Vordergrund rücken