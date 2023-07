Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb präsentiert sich am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 151,78 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 151,78 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.162 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 0,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 46,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.818,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.508,94 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbnb am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

