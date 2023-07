Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb verteuert sich am Donnerstagvormittag

Airbnb im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 135,22 EUR.

Die Airbnb-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 135,22 EUR. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 136,08 EUR zu. Bei 135,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 359 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 136,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 0,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 77,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 75,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 09.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 1.818,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.508,94 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,48 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Airbnb am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Airbnb rechnen Experten am 31.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,57 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

