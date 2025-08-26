Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 128,87 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 128,87 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 128,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 120.662 Stück.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 22,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

