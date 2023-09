Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 16:08 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 133,38 USD zu. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,89 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 133,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 424.851 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 154,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 38,58 Prozent wieder erreichen.

Am 03.08.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.484,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.104,11 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 3,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

