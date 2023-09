Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 125,90 EUR.

Die Airbnb-Aktie konnte um 09:08 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 125,90 EUR. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,20 EUR an. Mit einem Wert von 126,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 157 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,62 EUR erreichte der Titel am 12.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 11,69 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 63,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.104,11 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.484,00 USD ausgewiesen.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,91 USD je Aktie belaufen.

