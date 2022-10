Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Airbnb 115,24 EUR

Die Airbnb-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 116,50 EUR. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 116,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 187,34 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 83,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 39,52 Prozent Luft nach unten.

Am 02.08.2022 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb -0,11 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 57,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.104,11 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.335,20 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,19 USD je Aktie belaufen.

