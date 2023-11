Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 127,33 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 127,33 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,85 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,50 USD. Bisher wurden heute 618.697 Airbnb-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 21,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 35,66 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.11.2023. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.397,00 USD umgesetzt, gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

