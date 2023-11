Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Montagvormittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 116,26 EUR abwärts.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:13 Uhr um 0,5 Prozent auf 116,26 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 115,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,48 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 718 Airbnb-Aktien.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 140,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,95 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,60 Prozent.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 3.397,00 USD gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,88 USD fest.

