Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 125,80 EUR.

Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 125,80 EUR. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,02 EUR nach. Bei 126,54 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 567 Airbnb-Aktien.

Bei einem Wert von 140,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 77,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus