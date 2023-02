Airbnb Aktie News: Airbnb büßt am Dienstagmittag ein

Aktien in diesem Artikel Airbnb 114,96 EUR

-1,14% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 0,2 Prozent auf 116,86 EUR. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,26 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,26 EUR. Bisher wurden heute 289 Airbnb-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 77,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,79 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 14.02.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.532,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.902,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 11.05.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,50 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Ehemaliger MasterCard-Mitarbeiter verkauft seine Kündigung als NFT

"Cryptohouse" in Kalifornien steht immer noch zum Verkauf

Airbnb-Aktie an der NASDAQ mit Kurssprung: Airbnb überzeugt mit Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com