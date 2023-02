Airbnb Aktie News: Airbnb gibt am Dienstagvormittag nach

Aktien in diesem Artikel Airbnb 114,96 EUR

Die Airbnb-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 1,5 Prozent auf 115,26 EUR nach. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,26 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,26 EUR. Zuletzt wechselten 20 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 77,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 48,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 14.02.2023. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.902,00 USD umgesetzt, gegenüber 1.532,20 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Airbnb-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

