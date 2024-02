Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Airbnb am Nachmittag zu

So bewegt sich Airbnb

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Airbnb legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 153,01 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,66 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 900.625 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,42 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 103,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 13.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.218,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.902,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

