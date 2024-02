Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 140,84 EUR nach oben.

Um 08:53 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 140,84 EUR. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 140,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 80 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 95,50 EUR. Mit Abgaben von 32,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 13.02.2024. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.218,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.902,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,61 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

