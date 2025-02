Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 138,94 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 138,94 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 138,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 91.598 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 18,31 Prozent niedriger. Bei 110,40 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 25,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,48 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 07.05.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verliert

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Start Abschläge