Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 166,13 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 166,13 USD. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 165,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126.057 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,38 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2023 auf bis zu 103,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,61 Prozent auf 2.218,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.902,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.

