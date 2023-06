Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gewinnt am Mittwochnachmittag

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 128,50 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 128,50 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,64 USD an. Bei 127,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 879.741 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,63 USD) erklomm das Papier am 17.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Abschläge von 36,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 09.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 1.818,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.508,94 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,48 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Airbnb am 10.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,57 USD je Aktie.

