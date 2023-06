Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 116,14 EUR abwärts.

Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:15 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 116,14 EUR. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 116,04 EUR. Bei 116,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66 Airbnb-Aktien.

Am 16.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 14,19 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 50,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 09.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie verdient. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.818,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.508,94 USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

