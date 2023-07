Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Freitagmittag stärker

Airbnb im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 149,92 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:42 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 149,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 546 Stück.

Am 27.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 45,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.818,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.508,94 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 31.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,58 USD je Aktie.

