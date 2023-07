Fokus auf Aktienkurs

Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

28.07.23 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 152,51 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 152,51 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,86 USD zu. Bei 150,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 483.629 Airbnb-Aktien umgesetzt. Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 81,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 46,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Am 09.05.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.508,94 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.818,00 USD ausgewiesen. Airbnb wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Airbnb rechnen Experten am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

