Aktienkurs im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend im Plus

28.08.25 20:24 Uhr

28.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Airbnb legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 130,29 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 130,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 130,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 498.188 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 20,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 23,33 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mrd. USD im Vergleich zu 2,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

