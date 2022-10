Airbnb Aktie News: Airbnb am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 110,92 EUR

Die Airbnb-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 111,74 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 109,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 360 Airbnb-Aktien.

Bei 187,34 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 40,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbnb ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.104,11 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.335,20 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2022 2,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Airbnb-Aktie unter Druck: Airbnb passt Regelungen zu Registriernummern bei Untervermietung in Berlin an

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

TUI, Airbnb & Co. als Profiteure des Booms: Welche Reise-Aktien kräftige Gewinne versprechen

