Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verliert am Dienstagmittag

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 128,80 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 128,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 278 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Mit einem Zuwachs von 20,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,88 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Start zu

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie tiefer: Airbnb & Co. müssen künftig transparenter agieren