Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 117,44 EUR.

Die Airbnb-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 117,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 117,20 EUR. Bei 117,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12 Airbnb-Aktien.

Bei einem Wert von 140,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 16,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 77,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 52,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.884,41 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,88 USD je Aktie.

