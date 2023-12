Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Airbnb

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 136,16 USD nach.

Die Airbnb-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 136,16 USD. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 135,77 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 363.286 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 12,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 39,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.884,41 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,11 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell