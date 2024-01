Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Airbnb-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 149,71 USD.

Die Airbnb-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 149,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.787 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,50 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 30,83 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 01.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,21 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag