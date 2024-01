Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag tiefer

Airbnb im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 137,52 EUR.

Um 09:16 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 137,52 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 136,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,76 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 705 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,25 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 95,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 3.397,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.884,41 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,21 USD je Airbnb-Aktie.

