Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 152,25 USD.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 158,24 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2023 (103,55 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 31,99 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 13.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.218,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.902,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,32 USD je Aktie.

