Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 140,82 EUR ab.

Der Airbnb-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:14 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 140,82 EUR. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,78 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,68 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 336 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,18 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 95,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,18 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 13.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2.218,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 1.902,00 USD umsetzen können.

Die Airbnb-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,32 USD je Airbnb-Aktie.

