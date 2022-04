Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 147,74 EUR

Die Airbnb-Aktie konnte um 12:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 150,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 150,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 148,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 982 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,34 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Am 20.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 106,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 40,92 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 15.02.2022. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 1.532,20 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 859,26 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. Airbnb dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,04 USD je Aktie.

