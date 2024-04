Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 163,09 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 163,09 USD. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 162,43 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 86.141 Airbnb-Aktien.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 4,12 Prozent niedriger. Am 16.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,70 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 36,42 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 13.02.2024. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 1,90 Mrd. USD eingefahren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Airbnb rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen