Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 116,54 EUR.

Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 116,54 EUR. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,32 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,36 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 96 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 140,02 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 16,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,76 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.484,00 USD gegenüber 2.104,11 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 5,17 USD je Aktie aus.

