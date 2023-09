Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb stabilisiert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbnb. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 129,02 EUR.

Die Airbnb-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 129,02 EUR. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 129,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 128,54 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,62 EUR. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 8,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,05 Prozent auf 2.484,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.104,11 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 3,91 USD im Jahr 2023 aus.

