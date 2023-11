Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 128,61 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 128,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 129,58 USD. Bei 127,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 977.816 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,48 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 56,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.884,41 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,88 USD je Aktie.

