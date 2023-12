Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Airbnb im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 137,25 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 137,25 USD zu. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 137,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,71 USD. Zuletzt wechselten 267.919 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,90 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2022 bei 82,29 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,04 Prozent.

Am 01.11.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

