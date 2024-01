Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 149,71 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,0 Prozent auf 149,71 USD. Bei 148,74 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 150,54 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 644.637 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Gewinne von 3,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,55 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.11.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 3.397,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2.884,41 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,21 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

