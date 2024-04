Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Airbnb

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 161,00 USD.

Das Papier von Airbnb befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 161,00 USD ab. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 160,29 USD. Bei 161,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 69.034 Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,65 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 103,70 USD. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 35,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Airbnb veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Airbnb ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

