Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 147,22 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 147,22 USD zu. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,56 USD an. Bei 145,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 178.102 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,09 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,53 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 29,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,18 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,82 Prozent auf 2,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,52 USD je Aktie aus.

