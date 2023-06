Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im Stuttgart-Handel um 1,1 Prozent auf 115,62 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 1,1 Prozent auf 115,62 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 115,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,86 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 510 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 13,85 Prozent niedriger. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.05.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.818,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.508,94 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

