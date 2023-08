Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 131,95 USD.

Die Airbnb-Aktie musste um 11:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 131,95 USD abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 755 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,43 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 37,92 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 5,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

