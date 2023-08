Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Airbnb im Blick

Die Aktie von Airbnb zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Airbnb-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 132,17 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr bei 132,17 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 132,45 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 129,31 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 130,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 948.166 Airbnb-Aktien.

Bei einem Wert von 154,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 38,02 Prozent wieder erreichen.

Airbnb veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.484,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.104,11 USD eingefahren.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,17 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen