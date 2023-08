Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittwochvormittag kaum verändert

So bewegt sich Airbnb

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbnb. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 121,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie zeigte sich um 09:11 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 121,50 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 122,32 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,12 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 121,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 109 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 13,23 Prozent niedriger. Bei 77,20 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 57,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.484,00 USD gegenüber 2.104,11 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 5,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen