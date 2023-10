So bewegt sich Airbnb

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag höher

30.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 116,71 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 116,71 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,54 USD an. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.684.662 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 81,92 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 29,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Am 03.08.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2.484,00 USD gegenüber 2.104,11 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,94 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels schwächer Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag fester

