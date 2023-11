Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 126,35 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 126,35 USD. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 125,76 USD ein. Bei 127,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 510.432 Airbnb-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.397,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.884,41 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 7,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

